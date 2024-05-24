黎智英屢讚特朗普 對華採取強硬態度

庭上續播訪談片 對象包括陳日君 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨於西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英的訪談片段，訪談對象包括天主教香港教區前主教陳日君。節目中，黎智英多番讚揚美國前總統特朗普，在處理對華事宜上做得好，知道需要採取強硬態度和手段應對中國。

審訊昨踏入第82日，控方繼續播放多段黎智英受訪片段來指證黎智英，包括多段線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」的片段。該些訪談全部以英文進行，參與嘉賓每集都不同，黎智英跟嘉賓討論完畢，就會有問答環節，由黎智英回答網民問題。

就着2020年9月17日的節目，美國新聞工作者羅賽特（Claudia Rosett）是嘉賓之一。黎智英讚揚特朗普在處理對華事宜上做得好。9月24日的節目中，黎智英則指，美國對中國施行科技禁令及制裁，對中國來說是致命打擊。節目亦提及，香港執法部門「重新定義」傳媒採訪資格一事，黎智英指，誰屬傳媒不應由執法部門定義，認為這反映了香港變成警察社會，言論自由不復再。

同年10月1日，黎智英在節目中指，在選舉辯論中所見，拜登看來確實老邁。相對拜登，特朗普更願意面對現實，知道應對中國這強大的國家時，需要採取強硬態度和手段，黎又認為中國不欲看到戰爭發生。

黎斥梵蒂岡無為港發聲 在10月8日的節目中，黎智英跟天主教香港教區前主教陳日君及壹傳媒前非執董Mark Clifford對談。黎智英批評梵蒂岡沒有就香港或中國人權狀況發聲，對中國共產黨唯命是從。陳日君就說，共產黨欲尋找同盟，希望跟梵蒂岡保持友好關係。陳日君指，隨着國安法生效，香港變成跟中國大陸其他城市無異的地方。另外，2020年10月6日，黎智英在接受宗教團體Napa Institute訪問時稱，國安法取代了普通法，剝奪了法治和自由。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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