重牙科臨床經驗 當局拒延後實習

【本報訊】政府提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，當中規定牙科學生最快明年起畢業後須在指定機構實習一年才可執業，惹起爭議。政府昨重申延後實習安排空間「不存在」，指目前有牙醫對於部分症狀「冇見過」，情況或令公眾不放心，強調實習非希望填補公營人手。課程學生代表亦發公開信，反駁臨床訓練持續不足的做法，指去年畢業生全數皆達到牙醫管理委員會所訂立的相關目標，促請當局就實習安排與學生進行討論。

港大生反駁促討論

政府日前發信闡述修例原因，有衞生官員昨日再「解畫」，重申當局有見到牙科生的努力，但牙管會見到有可改善的地方，舉例指實習、學習的最大分別，是學習臨床經驗有導師在旁，就每一個程序提供意見；而實習則有專業職責，由自己臨床判斷，雖然困難個案可以向上司求救，但要有專業水平照顧及治理病人，目前有學生指有部分個案「冇見過」，政府和牙管會認為有問題，提出實習要求是希望可以彌補缺失，強調「非一日之寒」。對於實習一年這項新要求可否延後，政府重申並非因為公營牙醫人手不足，而是希望透過加設實習課程令課程獲得認可，形容除科研水平外，牙醫手藝都非常重要。