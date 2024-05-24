調查：近半兼職青年為高收入炒散

游沛翀

【本報訊】時下年輕人追求工作與生活平衡，寧願從事非全職工作亦不願為一間公司打工。有機構昨公布一項調查，發現約14.8%受訪者沒有全職工作，當中46.7%人表示希望可藉此賺取更多收入，亦有34.7%人表示是追求彈性安排時間。調查亦發現，從事兼職或自僱的青年更滿意工作與生活的平衡，惟亦較多感到工作不穩定、培訓、福利及晉升的機會較少。

35%追求彈性安排時間 MWYO青年辦公室訪問506名18至34歲在職青年，調查結果顯示，青年選擇從事自僱或兼職更多是出於現實考慮與客觀許可，例如畢業醫療護理的青年會更傾向於選擇非全職工作，因可提供更彈性的時間安排，同時賺取更高收入，不過，學歷和工作收入較低者亦會在沒有更好的全職工作選擇下，從事多份兼職以賺取更高收入。

MWYO青年辦公室助理研究員游沛翀認為，社會不應過分簡化青年從事非全職的原因是「躺平」或不關心未來，而應留意青年的處境以及所面臨的種種限制。

另外，青年認為最重要的首兩個理想工作條件是工作與生活平衡和高收入，分別有8.26分及7.95分，反映青年對於「快樂」及「金錢」兩大元素較為重視。另外亦會嘗試透過進修、轉公司等方式來實踐理想中的工作。不過，普遍的受訪青年均不認為努力工作可以實踐理想工作。

青年辦公室建議，應成立創意文化產業的「斜槓青年人才庫」，認證與創意、文化產業有關，且有實體經營和盈利的公司，以薪酬津貼方式資助他們積極聘用斜槓青年，傾向新式就業青年群組。另外，辦公室亦建議幫助青年進修，例如提高「持續進修基金」的資助額予有利個人職涯的碩士課程，以及資助社經背景較弱的青年進修等。