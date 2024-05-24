涉欠供MPF 連鎖冰室遭追討310萬

【本報訊】擁有金記冰室等逾40間餐廳的金記餐飲集團，於前日被積金局入稟高院追討共310萬元供款。 據入稟狀指是次追討的，是涉及金記沒有向積金局繳付僱員在今年2月至3月的強制性供款等。金記主席徐汶緯表示，需先向公司會計部了解，暫未就事件有進一步回應。

原告強制性公積金計劃管理局，被告金記餐飲集團有限公司。入稟狀指，被告並沒有在今年2月至3月，就僱員的強制性公積金計劃作出相應的強制性供款及供款附加費等，原告遂從《強制性公積金計劃條例》向被告追討共310萬元及相關訟費。

未為980僱員繳交 積金局表示，證實金記餐飲未為約980名僱員繳交今年2及3月份的強積金供款及附加費，涉及金額約310萬元。自今年3月起，局方亦收到15宗僱員投訴金記餐飲拖欠2、3月的強積金供款。積金局另正跟進金記餐飲今年4月份的強積金供款，當確定拖欠款額後，會再次入稟法庭作民事申索，為員工追討強積金欠款及附加費。

資料顯示，金記餐飲集團共擁有金記冰室、麗香園冰室及亞金南洋冰室等7個餐廳品牌、共40家分店。今年3月，在北區的7間分店突然結業。案件編號：HCA 953/2024