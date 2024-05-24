馬會9照顧者中心 暫託4小時收30蚊

採會員制 料逾4萬人受惠 有團體早前展開專業評估，發現有7.3%受訪者被評為有高度需求的照顧者，他們有傷害自己或他人、與被照顧者發生衝突的風險。為了紓解照顧者的壓力，馬會撥款逾2.9億元推動「賽馬會護老導航照顧者計劃」(計劃)，並在社區陸續設立9間照顧者中心，向照顧者提供支援、同時可讓照顧者交流心得，獲取醫療或社福機構轉介服務資訊，甚至獲得30元暫託長者4小時的服務等。計劃諮詢委員會召集人聶德權表示，希望上述中心可供照顧者「抖一抖氣」。

計劃首席研究員樓瑋群表示，經過專業評估後，發現有7.3%受訪者被評為有高度需求的照顧者，有傷害自己或他人、與被照顧者發生衝突的風險。樓指，中心會向高需求照顧者作進一步評估，並提供暫託服務。她又指，如有需要，中心可提供評估服務，約兩分鐘內有結果。

可作樞紐轉介社福機構 聶德權指出，目前計劃為先行階段，為期5年，預計能幫助2.7萬名照顧者和1.5萬名受照顧長者。照顧者支援中心採取會員制，只要登記即可免費加入。他又指，中心會設於全港不同地方，其中西灣河、葵芳的中心已投入服務，其餘的亦會於6月起陸續運作；服務對象為護老者、長者，以及社區人士。有需要人士登記入會並經評估後，中心會提供輔導及專業建議，亦設長者暫託服務；只需支付30元，就可在中心暫託長者4小時。被託管的長者可參與中心的不同活動。

中心會向照顧者提供減壓工作坊、與同路人交流等服務。聶表示，「希望有個地方畀佢哋唞下氣」，亦可和其他照顧者交流，分擔壓力。他又稱，中心也可作「樞紐」，將有需要人士轉介至其他社福、醫療機構；未來會按情況考慮增設服務，亦希望擴展服務至其他專科，例如認知障礙症患者等。

梁先生是一位照顧者，他屬於典型「以老護老」案例，由於子女移居外地，其太太兩年前確診認知障礙症。他指，眼見太太情緒受病情影響，變得非常倔強，二人時有爭執，坦言壓力相當大。其後他向中心求助，情況得以改善。他表示，和同路人、社工交流後，了解到與老伴的相處技巧，稱「會就一就佢」，「唔好同佢（有）拗撬、頂頸」。而中心提供的暫託服務，更為他大大減輕照顧壓力，讓他有時間可放下重擔；加上暫託時，自己於一邊作交流，和太太只隔一塊玻璃，可以互相看到，太太亦比較安心。