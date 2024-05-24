醫健：職場健康：第二十三屆香港職業安全健康大獎 提升企業生產力及職安健表現

企業推行職安健措施，提供安全健康的工作環境，不僅能減低僱員工作受傷的風險，保障僱員的生命及健康，更可建立良好的職安健文化，提升本港的職安健水平。被業界譽為「職安健奧斯卡」的「香港職業安全健康大獎」是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，同時為業界提供互相交流的平台，借鑑彼此的職安健最佳實務及策略，從而提升各行業機構的職安健表現和生產力，以及企業形象。