醫健：職場健康：第二十三屆香港職業安全健康大獎 提升企業生產力及職安健表現
企業推行職安健措施，提供安全健康的工作環境，不僅能減低僱員工作受傷的風險，保障僱員的生命及健康，更可建立良好的職安健文化，提升本港的職安健水平。被業界譽為「職安健奧斯卡」的「香港職業安全健康大獎」是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，同時為業界提供互相交流的平台，借鑑彼此的職安健最佳實務及策略，從而提升各行業機構的職安健表現和生產力，以及企業形象。
由職安局聯同勞工處主辦，多個政府部門和友好團體協辦的「香港職業安全健康大獎」今年已踏入第23個年頭，一直備受業界重視。今屆「大獎」共設有9個獎項類別：
1.安全管理制度大獎（下設「5S工作場所整理最佳實踐獎」，以及在「建造業組」下特別新增「工地安全早會最佳實踐獎」）
2.安全表現大獎（下設「安全表現新晉獎」）
3.職安健改善項目大獎 （下設「職安健創意發明大獎」）
4.職安健宣傳推廣大獎
5.職業復康大獎
6.職安健報告大獎
7.工作安全行為大獎 （下設「指差呼稱最佳實踐獎」）
8.安全文化大獎（下設「工作安全氣候指數調查最佳實踐獎」）
9.最佳酷熱天氣下職安健計劃
我們誠邀各行業的機構參與「大獎」，分享企業職安健措施和交流創新職安健點子，一同提升本港的職安健水平。大獎現正接受報名，請立即行動！
重要日期：
2024年6月24日（星期一）–截止報名參賽、遞交報告及補充資料
2024年7月中旬–於職安局網站公布入圍名單
2024年7月29日至8月15日–實地評核入圍機構
2024年10月24日–「第二十三屆香港職業安全健康大獎」分享會暨頒獎典禮
大獎詳情及報名表格： https://bit.ly/4dPpJoU
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240524-0524_00176_063/醫健：職場健康：第二十三屆香港職業安全健康大獎--提升企業生產力及職安健表現
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