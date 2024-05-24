翁換心瓣術後亡 家屬疑醫療失當

指檢查拖近2小時 3度劇痛被忽視 七旬心臟病人於私家醫院進行更換心瓣手術，家屬懷疑醫院及醫生涉疏忽，致71歲翁在手術後48小時內死亡。家屬昨日聯同議員召開記者會披露事件，指病人術後翌日連續3次因右腹劇痛求助，皆獲相關人員回覆為正常，至晚上病人陷入半昏迷狀態，始獲檢查發現右腹內出血。家屬質疑，病人3度反映劇痛皆被忽略，認為涉及醫療事故，已向醫務委員會及衞生署投訴。

主診醫生曾稱現「小枝節」 71歲男死者因心瓣老化問題，上月17日於聖保祿醫院進行微創手術更換心瓣。死者兒子陳先生憶述主診醫生於術後表示，過程出現「小枝節」，包括原定由右腿大動脈送心瓣轉為左腿大動脈，過程左腿大動脈中兩條血管流血不止，要進行緊急手術截斷血管止血，導致左腳原有3條血管只剩一條。

死者於翌日（18日）下午由深切治療部轉至普通病房，陳先生憶述父親於1時30分、3時30分及4時30分3度因腹部右下方劇痛求助，惟醫生3度均指屬正常情況，至當晚情況仍無改善，死者更出現血壓下降，甚至陷入半昏迷狀態，左腳部分沒有血色。他指，院方當晚獲家屬同意就劇痛位置進行電腦掃描後，仍延遲近45分鐘才進行檢查，再過一小時後血管科醫生才到場透過儀器找到確實出血位置，即合共延遲近兩小時。

陳先生續指，醫生其後交代，死者於急救期間心臟曾停頓3至4分鐘，電腦掃描發現死者右腹內出血，並首次向家屬透露，該劇痛位置有一個小傷口，是手術期間用以透過血管運送相關器材，內出血是該處止血「酒塞」體內鬆脫所致；最終父親體內流血不止，進行手術止血、使用7支強心針及心外壓搶救不果，於手術後第3日離世。

稱該手術成功率達95% 陳先生引述醫生術前聲稱，手術成功率達95%，無特別提及致命風險，並指術後要在深切治療部觀察48小時，但質疑父親最終術後僅一日便被轉至普通病房，沒有訂明需要特別護理，亦無提及後來導致內出血的右腹傷口。死者妻子陳太轟醫生疏忽，術後無主動了解其丈夫情況，即使其夫3度因劇痛求助均被忽略，認為醫生缺乏警覺性，直言「覺得佢（丈夫）真係死得好不明不白」。

另外，醫生於死者離世後向家屬透露，死者搶救期間心臟實際停頓時間為8分鐘，與早前說法不一致。陳先生指，父親於搶救期間要大量輸血，「醫生話人體有大約13包血，我父親就輸咗13包，最後失救時佢係全身腫脹」，若早知父親心臟曾停頓8分鐘，便可能考慮不進行止血手術及搶救，以減輕父親痛楚，亦可見他最後一面。

家屬表示，上周二與院方會面，院方僅指會於4星期內徵詢法律意見及進行調查，而涉事醫生事後未有停職，對此感到震驚，已按醫務委員會及衞生署的機制投訴，案件亦會轉交死因裁判官跟進，並促請院方14日內再進行會面，並進行公平調查，給予合理回覆。聖保祿醫院回覆查詢指，有關個案已交死因庭跟進，不作評論。