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掃黃搜鳳樓 拘4泰國老撾女子
涉案多名女子被帶走調查。
【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於昨日下午在區內展開掃黃行動，突擊搜查銅鑼灣利園山道多個單位，以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕3名泰國籍及一名老撾籍女子（23至44歲），4名被捕女子已被帶走調查。行動中，人員檢獲一批證物，包括避孕套、漱口水及潤滑劑等。
檢獲包括避孕套、漱口水等證物。
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