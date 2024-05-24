涉非禮8歲女童 警員表證成

梁桂鋒

【本報訊】居於紀律部隊宿舍的一名警員涉嫌非禮當時7歲的鄰居女童一案，昨於粉嶺裁判法院續審。裁判官水佳麗在控方舉證完畢後，裁定案件表證成立，被告隨後出庭自辯。被告稱當日嗅到事主單位有異味認為是漏煤氣，遂到廚房檢查，但發現是食物發出的異味。他稱當時曾意外撞到事主，見她快跌倒而捉住她的肩膀。被告又稱其後給她糖果是因認為她受驚故用糖果氹她。辯方將於今天作結案陳詞。

稱捉肩膀防跌 送糖減驚慌 35歲已婚被告梁桂鋒，報稱任職警察。他原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，猥褻侵犯現時8歲的女童Ｘ。2013年起任警員，案發時駐守西九龍衝鋒隊支援組的被告，於案發前與Ｘ一家有交流，曾到過Ｘ的家中並知道單位客廳有閉路電視裝置。他指案發前一周，他與當時3歲的幼子玩騎膊馬時，意外令他後腦着地出血，並出現腦震盪，他需請假照顧幼子。案發當日中午，幼子正在客廳睡覺，Ｘ找他協助開門，被告遂打開大門並協助Ｘ開門。

被告嗅到該單位有刺鼻味道，認為是漏煤氣，故到廚房檢查。他其後解釋案發前曾因工作致右手骨折，變得特別緊張並會留意家居安全。案發後醫生證實他有嚴重焦慮及精神緊張。他當時在廚房找尋氣味源頭，其後見到地下有一紅色膠袋，他蹲下並嗅到內有刺鼻食物味道。及後他聽到兒子哭泣聲變得緊張，遂彈起並轉身，期間右手肘意外撞到身後的Ｘ上身令她站不穩，他遂大力捉住她的肩膀。他到大門外察看，見到兒子睡醒並無異樣其後回家。

被告稱因擔心Ｘ獨留在家及要向Ｘ母親交代為何進屋，及後分多次敲門找Ｘ。其後他又曾拿糖果給Ｘ，想減輕她的驚慌及「氹」她。他之後亦曾叫過Ｘ到他單位看他受傷的幼子，但Ｘ沒有答允。及後他得知Ｘ母親回到單位，他探頭出去，Ｘ卻向母親稱被告曾摸她。被告最初感愕然，其後感憤怒，並向Ｘ母親解釋屬誤會。Ｘ母親稱要向Ｘ了解並關門。被告其後多次嘗試拍門找Ｘ母親解釋，但對方沒有應門。被告多次嘗試致電Ｘ母親解釋，她最終有接電話，但情緒激動且不聽其解釋並聲稱要報案，被告遂表示：「尊重你決定」。案件編號：FLCC 552/2024