劏房闢毒倉 假難民情侶落網

【本報訊】油尖區執法人員早前接獲線報，指有不法分子把區內劏房闢作毒品倉及分銷中心，經深入調查後鎖定油麻地白加士街一間劏房。至本周二，人員於白加士街截查一名形迹可疑南亞漢，當場在其身上檢獲以鐵觀音茶葉包裝共14包、重約80克的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販毒」罪，拘捕該名孟加拉籍男子。

放茶包狗糧魚目混珠 人員押解該名孟加拉漢至其劏房搜查，結果再檢獲約1.5公斤大麻類毒品，包括160包以鐵觀音茶葉包裝的懷疑大麻花、逾300支約60毫克懷疑大麻二酚（CBD）及四氫大麻酚（THC）大麻油、約200克懷疑大麻糖、約40克懷疑冰毒及約60克懷疑可卡因及毒郵票，同時檢獲毒品包裝袋，檢獲的毒品總市值60萬元。調查期間，一名孟加拉籍女子返回劏房，人員在其手袋內檢獲以鐵觀音茶葉包裝的懷疑大麻花，因此拘捕該名孟加拉籍女子。據了解，被捕男女（36歲及44歲）屬情侶關係，俱持「行街紙」留港。

初步調查顯示，被捕情侶於該毒品倉擔當「一條龍」服務角色，包括購入毒品、把毒品分拆、再包裝，然後分銷予其他拆家，檢獲的毒品相信供應西九龍區娛樂場所。

人員指出，販毒集團把部分毒品混入平常飲用的茶葉包或寵物食糧內，企圖魚目混珠，逃避執法人員調查。集團又僱用持「行街紙」假難民犯案，相信是覷準他們在本港無長期居留住所、無人脈聯繫，從而增加人員掌握他們的資料及執法難度。