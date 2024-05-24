東呼即應：中學非禮案 女事主否認與被告調情

【本報訊】《東呼即應》早前獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學2022年12月爆出非禮醜聞，一名女訓導助理在校內教員室疑遭非禮，懷疑涉案男教師被控一項非禮罪。被告不認罪，案件昨在西九龍裁判法院續審。女事主開始接受辯方盤問時承認，與男教師曾講過「土味情話」，例如當男方讚她「着得幾靚」時，她回應說「着畀你睇」。不過事主否認這屬調情。

涉案27歲被告陳德昌，控罪書上報稱無業。他被控於2022年12月8日，在荃灣仁濟醫院林百欣中學一樓教員休息室房間C非禮另一人，即女事主Ｘ。被告在2023年5月3日被執法人員拘捕，之後獲准保釋候查，至今年1月被落案起訴。女事主Ｘ現年26歲。承認事實指，案發時被告在荃灣仁濟醫院林百欣中學任職數學老師，Ｘ是訓導助理。

Ｘ昨在辯方盤問下供稱，2022年12月15日向學校投訴有關遭被告非禮的事宜。學校成立調查委員會，處理事件的包括副校長梁少奇。Ｘ確認，曾跟委員會成員見面4次，日期分別是同年的12月15日、12月20日、12月21日及2023年1月3日。根據相關會面紀錄，Ｘ表示跟被告是普通同事，沒有私下約會。

形容為土味情話 紀錄又寫到，雙方曾有調情對話，Ｘ形容是「土味情話」。例如被告曾讚Ｘ着得幾靚，Ｘ回應說「着畀你睇」，大家有講有笑。Ｘ昨指，「調情對話」字眼是學校的用字，並不準確。就着「土味情話」的意思，Ｘ解釋即老土的情話，但否認有可能發展成情侶，強調當日語氣沒曖昧成分。案件編號：WKCC 408/2024