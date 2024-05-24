東呼即應：技窮難吸旅客到訪 假難民湧港頂檔

唔只過夜更想過世 捉鼠入米缸代價貴 南亞假難民兵團廝殺砍人，全港幾乎每天晚上也會上演，簡直是「險要區區夜亂龍」。對於「南亞幫」而言香港豈止是「過夜」，簡直是「過世」的必然之選。每年港府涉及假難民的開支高達數以億元計，過往12年耗費達110億元，至今有15,200名不確立的免遣返聲請者仍然滯港，港府要用公帑去供養他們，惟有部分假難民兵團滯港期間卻作奸犯科，成為本地的治安毒瘤。本港為了「人道」理由，甘願養狼狗咬胸口，問題是「人權」不可以當飯吃。對於港府吸旅客不成功，「吸引」到的只有假難民治安毒瘤。《東呼即應》進行街訪，不少市民均不贊成再給假難民來港，更有市民認為是香港的恥辱，「捉老鼠入米缸」。即使一班遵紀守法的南亞裔朋友，也抱怨被這班假難民拖累，整天被人當成壞人。

九龍城區區議員、兒童事務委員會巴基斯坦裔委員利哲宏認為，相關國家的領事館要積極和有關部門合作，加快處理覆核個案。如果是真難民，那就找第三個國家處理，不是真難民，就即刻遣返他們回之前的地方。

同鄉抱怨南亞幫敗壞名聲 利認為如果有罪案或不開心的事件發生，相信一般人都不會特意去區分那個人是難民還是本地非華裔人士，所以如果一個人做得不好而影響到一整個族裔，就是一個不公平的現實。他續指，很多少數族裔因為本身被人定型，或被人用偏見的角度看待，更要下一些工夫，來令到本地人可以接納少數族裔。

棟篤笑演員Vivek Mahbubani 亦認為，很多人未必認識不同膚色的人或者有些誤會，覺得這些人之前在新聞講過是不好的。但其實旁邊的人做的那件事，和其他少數族裔未必有關係。而在他舉行的棟篤笑中，都會不介意拿這些出來笑。Vivek Mahbubani 指出，不應因膚色、面孔斷定一個人。

議員倡聲請者自付法律費 議員李鎮強認為一些南亞國家居民利用免遣返聲請留在香港，已對香港社區造成一定的困擾，包括治安問題、暴力、打劫等罪行無日無之增加，影響正常生活，質疑每年對聲請人士的支出，包括審核免遣返聲請的法援等，是否一定要由港人支付，認為如要假難民自行負責法律費用，他們來港的誘因會否減低。另外亦應在免遣返聲請上，設立關鍵績效指標（KPI）予有關部門，盡快處理，防止假難民利用不同理由滯港。李鎮強又認為可以訂立新法例，甚至把舊的法例修改，為假難民留港設下一定的條件等，以減低他們來港誘因。

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