元朗天水圍違泊重災 投訴7年零改善

【本報訊】元朗天水圍一向是違泊單車的重災區，本報早在2017年及2018年已關注相關議題，惟問題至今仍未完全改善。元朗區區議員王曉山向本報表示，天水圍近日違泊單車問題仍然嚴重，日前於天晴邨巡查時見有不少單車停放在邨外行人路上，甚至蓋上防水布在單車上方，猶如停泊在私人地方；他又指近日電動單車氾濫，而電動單車充電時引發的火警更嚇窒居民。

憂電動單車充電引發火災 王曉山指出，日前在天晴邨巡邨時，發現邨外斑馬線旁行人路違泊了不少單車，車主更會蓋上防水布，形容猖狂情況有如停泊位置屬私人地方。王又坦言不時會收到居民投訴、或是巡區時也會發現單車違泊情況，若發現問題則要視乎該路段屬哪個政府部門負責，再致電部門處理，一般來說不會即日處理，需視乎部門的行程決定處理速度。

他又指，近日元朗區出現不少電動單車在路上行走，擔心或會危及行人安全；而天水圍近期更發生了兩宗電動單車充電導致火警的案件，均是市民在自家門前充電時引發，惹來不少居民擔憂，但他亦坦言此類問題，居民難以自發監管解決。

違例停泊或棄置單車問題方面，政府早年需要發出清理違泊單車的法定通知，之後才可清走違泊單車，令處理不夠及時，直至政府以《簡易程序治罪條例》（第228章），禁止在公眾地方放置任何物品以致對人或車輛造成阻礙、不便或危害等，現時多個政府部門會按實際情況不時採取聯合行動，清理違例停泊或棄置的單車。