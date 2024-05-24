街坊促強硬執法 搬走單車清場

市民心聲

【本報訊】將軍澳唐明街巴士站淪為單車停泊地，長年對區內市民構成嚴重影響，住在該區的呂同學指，小時候開始便見到有單車泊在巴士站，「十幾年都有」，坦言已經習以為常，本來他亦不知原來是違法。呂認為單車違泊令區內市民受影響，亦有損市容，認為當區應加大力度處理。

市民韓先生指雖然巴士站有貼上告示，但情況並沒有所改善，指「搞好耐都未搞到」，影響市民候車之餘亦影響外觀，不過他亦指出，區內放置單車的地方的確不足夠，所以亦沒有辦法可以解決問題，「政府唔做嘢都冇辦法。」

另外，市民陳小姐則帶同小朋友在巴士站等車，為了避雨而走到附近商場的有瓦遮頭地方等候巴士，她指出，不時都見到有單車停泊在巴士站，此舉影響到市民生活，認為當局應用更強硬方法，例如直接把單車搬走，從而減少對市民的影響。

供不應求 「唔泊呢度泊邊度」 其中一位將單車泊在巴士站的市民王先生則認為不會對市民有很大影響，更即場反問記者「我唔泊呢度泊邊度？」他其後表示，區內市民「個個都喺度泊」，而他只是泊大約5至10分鐘到街市買餸，之後便會將單車駛走，不認為會構成很大影響。