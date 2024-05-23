龍七公：核武研發基地 變身官員搖籃

國務院近期任命了一批官員，當中，中國工程物理研究院副院長邱勇，被任命為科學技術部副部長。這是現今內地政壇第3位叫「邱勇」的部級高官，另外兩位，分別擔任清華大學黨委書記和上海證券交易所理事長。新上位的邱勇來自中國工程物理研究院，而近年來，已有多位該院的官員進京出任要職。中物院原黨委書記張克儉現任工業和信息化部副部長兼國防科學技術工業局局長；該院黨委副書記張光軍2018年升任廣東省副省長，2020年進京擔任中組部部務委員兼二局局長，去年再升副部長；邱勇是第3位從中物院選調晉升的副部長。

在內地龐大的官僚體系中，中物院是個特殊的存在。內地直接由國務院來任免官員的研究院屈指可數，除了3個正部級的院（中科院、工程院、社科院），還有兩個副部級的院，即中國農業科學院和中國工程物理研究院，後者的重要性更是獨一無二，也是唯一總部設在京外的部級研究機構，是中國唯一的核武器研究機構，上世紀50年代在北京成立，後來因為戰備保密需要，輾轉於青海、四川北部的偏僻山區，如今總部在四川綿陽，鄧稼先、朱光亞、于敏等「兩彈一星」元勳皆出自該院。

由於特殊屬性，中物院如同軍隊以及公檢法等紀律部隊那樣，設有「政治部」。從2007年起，黨組改為黨委，加強領導，並從原來的院長兼黨組書記一肩挑，改為院長、黨委書記分設。其在歷屆中央委員會中，中物院與農科院、北大、清華一樣，均有一個中央候補委員席位，而且往往得票靠前。

軍工幹部 持續走高 以往中物院領導外調，通常是調任其他科研機構，如趙憲庚2015年由中物院院長調任中國工程院副院長。如今，張克儉、張光軍、邱勇等人，則相繼調任黨政管理崗位，是史上第一次。此中的大背景，自然與近幾年軍工系統幹部持續走高有關。在內地央企序列中，核、航天、航空、兵器、船舶、電子六大軍工系統排名最為靠前，而核工業更是排名第一。中物院雖然並非央企，但承擔的使命有過之而無不及。

軍工單位肩負的任務涉及軍事、經濟、安全、科研、教育等，關乎戰略安全、國防實力、科技創新、科教興國、軍民融合等諸多重大戰略。核武器是一個國家在軍事領域最為重要的戰略重器，中物院的重要性也就不言而喻。另外，中物院多年來與四川當地打造的軍民融合產業園區，也被認為是發展典範。這些都是中物院幹部的加分項。

幾位中物院幹部陸續走上部級領導崗位，也可視作「工程師治國」思路在新時期的新體現。而且中物院是一個相對封閉的系統，與地方利益牽涉關係較少，符合當下選官用人的「忠誠、乾淨、擔當」三原則。去年以來，從軍隊到央企，一波反腐風波吹襲軍工領導，尤以航天、兵器系統為主。軍工幹部的使用，大方向仍受器重，小方向則將續有微調。