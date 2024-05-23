笑看天下：盛事睇得太多會眼花

偉人說：「牢騷太盛防腸斷」，老朽則認為盛事太多防眼花；再講啊，魚翅食得多都會滯，都想食碗白粥。盛事參與太多會攰，當然，這是個人觀感，大家未必認同。老朽愛食人間煙火，尤其緬懷上世紀七、八十年代的街邊大牌檔，人氣旺盛，食物冇花巧卻原汁原味，一碗叉雞飯，雞有雞味，叉燒肥瘦適中，油亮亮；即使晨早的白粥油炸鬼、拉布葱花蝦米腸，又或者茶水檔的絲襪奶茶、蛋牛治，都零舍噴香，可惜俱往矣！

呢，阿爺倡「香港無處不旅遊」，今港官就大鑼大鼓要推盛事谷經濟，話下半年會舉辦約106項盛事，例如7月首辦「武林盛舞嘉年華」，令全年盛事增至逾210項，料能吸引約170萬名旅客，為香港帶來約72億元消費額，經濟增加值約43億元。事實上，若然每兩日就有一項盛事，「盛事」太多難免會看膩，有道是「英雄慣見亦常人」，多了便不稀罕！何況下半年嘅盛事被揭不少涉拉雜成軍，如個別行業的會議或活動，甚至中秋綵燈會都被視為盛事。

有學者表示，部分盛事名單嘅活動只針對本地人，難吸引海外旅客，帶來較少額外經濟貢獻，而如武林盛舞嘉年華、貝聿銘展，只能視作豐富到港旅客的行程，「可能最後搞完得個吉」。換言之，亦即盛事可以「人山人海」，到頭來卻「冇錢落袋」！老朽但知內地成功在創意、多變，最明顯嘅例子如羅湖商業城，如今亦大裝修，引入多元化商舖，食店多價錢平，難怪吸引無數香港師奶和老友記，閒日午後都過去瀟灑走一回，晚上回港左手一隻清遠白切雞，右手挽住脆皮燒肉，晚飯回去加餸！老朽都打算去南山區嘅前海走走，發掘新景點，不必在港同大家爭着享受日夜繽紛嘅盛事。