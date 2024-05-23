撥亂反正：危地馬拉 斷交在即

台灣領導人賴清德日前就職，在中美雙方、包括兩軍早作溝通之下，解放軍未見強硬舉動，但針對賴清德政府的外交打壓則有增無減，包括狠批賴清德的就職演說為「台獨自白」，以及進一步擠壓台灣的國際空間。

台灣現時僅餘12個邦交國，較民進黨蔡英文上台前減少近半，大多為名不見經傳的群島小國，較知名或人口較多的只有中美洲的危地馬拉、南美洲的巴拉圭、加勒比海的海地，以及名單上唯一的歐洲國家梵蒂岡。

當中中梵建交已談了好幾年，距離成事相信只是時間問題。近日梵蒂岡舉辦大型研討會，紀念100年前、1924年召開的首屆中國主教會議，中方派出多名官方教會高層出席，有報道指教廷希望在中國開設永久辦公室。但由於被視為親中反美的現任教宗方濟各健康欠佳，不排除會像其上手本篤十六世般提早退位，為兩國的建交進展增添變數。

兩岸近日就危地馬拉問題爆發罵戰，北京批評台灣濫施「金元外交」，台方則反斥大陸惡人先告狀。如同許多拉丁美洲國家，危地馬拉近年深受貪污、失業、販毒及黑幫暴力困擾，新任總統阿雷瓦洛因主打反貪腐而當選，揭露多宗涉及前政府與台灣當局資金的貪污賄賂案。他曾稱希望與北京加強經貿關係，從而改善該國經濟與基建發展。

不過，正正由於其反貪及親中主張，得罪了國內的黑幫財閥等既得利益者，未上台便遭到反對派杯葛，一度拒絕承認其總統地位。據報最終要由美國出手擺平，以換取阿雷瓦洛協助打擊輸美毒品及非法移民問題，以及在上任後表明暫時無意與台斷交。但連西方媒體都估計，當新政府站穩陣腳，以及與北京爭取到最好的條件，便是中危建交之時。