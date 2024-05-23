冰鑑春秋：澤連斯基與賴清德

烏克蘭目前在戰場上的形勢相當不利，澤連斯基把希望寄託於6月15至16日在瑞士舉行的和平峰會，儘管烏克蘭早已定調與普京的談判不會帶來真正的和平，但澤連斯基相信普京終將承認自己的錯誤與失敗。甚至到了現在，澤氏還盼望能在今年的北約峰會上獲得加入聯盟的邀請。烏克蘭認為，雖然正式成員資格不會立即實現，但這一邀請將有助於減少俄羅斯的挑釁行為，促進局勢穩定。

到了這個節骨眼還能保有這麼天真的幻想，無怪國際上愈來愈多人把澤連斯基當成小丑。從頭到尾，所謂讓烏克蘭加入北約與歐盟，就是美國下的一個餌，目的就是要讓俄羅斯過激反應引發戰爭，從而讓西方名正言順地制裁俄羅斯，剷除心腹大患。雖說俄羅斯出乎意料之外地沒有國困民窮，但趁機弱化了歐盟國家的力量，對美國來說也可算是失之東隅、收之桑榆，至於烏克蘭的損失，從來就不是美國關心的所在。

如今俄羅斯在戰場上掌握大幅優勢，對美國而言，任務就是維持一個不勝不敗的局面，這才符合美國的最大利益，就算澤連斯基經常抱怨自己的雙手被綁住，美國仍再三告誡澤氏，若是將美軍武器用於攻擊俄羅斯本土，就將面臨斷炊的命運。

現在的賴清德情況和澤連斯基如出一轍，基於拜登現階段的選舉需求，讓賴清德明白表示除非大陸承認台灣是一個國家，否則兩岸之間幾無對話可能，就是希望大陸也出現強烈反彈，給予美國進一步制裁與圍堵的藉口。但等到11月美國大選之後，整個局勢可能完全不同，屆時美國恐怕又要重新約束賴清德，讓他乖乖做好奴才的本分。

澤連斯基已然難逃小丑的譏評，賴清德會不會步上後塵，就看他自己的選擇了。