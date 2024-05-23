橫眉冷看：自我破壞 自我遺棄

早前到內陸城市旅行，夜間到江畔的路邊攤吃地道美食，席間有歌手演唱，顧客也可以付費高唱一曲，當日願意即興表演的人不少，在筆者印象中，大概有半數人會選唱香港樂隊Beyond的歌曲。該樂隊已故的主音歌手黃家駒，至今仍是不少內地樂迷的偶像。

內陸城市的居民，很多都不諳廣東話，勉強講起來，便是「唔鹹唔淡」，但即使如此，當地很多人還是喜歡選唱Beyond的作品，黃家駒以至整個樂團，儼然是香港流行文化的標誌。

近年很多香港人慨嘆，本城的地位逐漸下降，維港兩岸愈來愈難吸引旅客。黃家駒本來就是其中一個重要的香港品牌，月前，筆者還特意撰文，建議特區政府為黃家駒和張國榮等已故藝人建立紀念館，豈料言猶在耳，建紀念館固然沒有消息，日前黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墓碑，更遭兩名香港青年惡意破壞，而且破壞的方式還特別惡心和讓人髮指。

這幾年來香港的衰敗實在怨不得別人，不少正是由部分港人一手造成的。當日的暴徒先是親吻黃家駒遺照，然後再把它砸毀，傳聞他們這樣做，只是為了要在網絡上搶奪觀眾眼球。這樣的影像傳到內地，千千萬萬的家駒粉絲看在眼裏，試問會對香港人以至整個城市留下甚麼印象？

當日事發後不久，恰巧有一名內地歌迷到家駒墓前獻花，她目睹這一幕情景，登時哭成淚人，更在墓前停留了三數小時，說要為偶像守護陵墓。今日不少內地人，似乎比香港人更重視本城的文化遺產。外面的人從來沒遺棄和破壞香港，會這樣做的，反倒是在本城土生土長之人，靜言思之，怎不教人唏噓和心痛？