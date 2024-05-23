筆下風雲：誰是老竇 要搞清楚

都說以色列和美國是老竇同仔的關係，但美國媒體似乎仍未搞清楚這一點。以色列官員日前在當地南部地區扣查美聯社一部攝影機和轉播設備，指控美聯社向卡塔爾半島電視台提供影像，聲稱違反該國新的媒體法。一直在全世界採訪新聞暢通無阻的美聯社受到奇恥大辱，自然無法接受，隨即強烈譴責並要求以色列政府歸還設備。

以色列在總理內塔尼亞胡領導下，連美國總統拜登也不放在眼內，區區美媒記者，又想受到怎麼樣的高規格待遇呢？何況內氏一直不信奉甚麼新聞自由，動輒指斥不合心意的媒體抹黑、反猶太主義，早就將當地半島電視台關閉及封鎖頻道，美媒卻自以為有特權，自以為在以色列也如在世界其他地方一般橫行無忌，那是太傻太天真。

不過，以色列通訊部長最終屈服，將設備交還美聯社，算是美國高舉新聞自由的一次慘勝。實際上，美聯社採訪的新聞一直有向全球供片，半島電視台播放美聯社新聞並不出奇，只是以色列慣性對媒體粗暴橫蠻，在加薩、黎巴嫩甚至已轟死了大量記者。雖然今次交還器材，但以色列會否放任美媒在當地任意採訪，想也想得到。

都怪美國助紂為虐，縱容以色列暴行任其坐大，終於不受控制。當中也包括一眾西方媒體斷章取義，報道的新聞一面倒傾向以色列，對伊斯蘭世界永遠戴上有色眼鏡看待，公信力日漸消失，現在終於自食惡果。當然，惡果現在才是剛剛開始而已。美國眾議院早前已通過反猶太法案，一旦連參議院也過關成法，以色列及猶太人只會更不受制約。只要扣上反猶太帽子，被告都可以成為原告，殺人越貨放火也可變成合法，完全凌駕法律之上，屆時才是天下大亂之時。