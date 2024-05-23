龍吟虎嘯：心無旁騖 採取行動

台灣領導人賴清德上台，執行的是「蔡規賴隨」路線，組成的是蔡英文時期「敢打敢殺」、「態度囂張」人員的「台獨內閣」，只是嘴巴放軟，不敢再高唱「和平」、「穩定」、「共榮」濫調，擺出所謂「善意」，試圖迷惑大陸，覺得他有可能放棄「台獨」，對他「慢慢統戰」不着急。

然而，賴清德打錯了算盤。一是大陸已定性他是「頑固台獨分子」；二是看清了他是在耍花招、玩策略，爭取「台獨」時間空間；三是大陸根本不想在賴清德之流身上浪費「統戰」精力。

大陸要「統戰」，是「統戰」台灣同胞和各界人士，是要「統戰」能與賴清德之流劃清界線的各黨派團體。大陸的「統戰」精髓是，最大限度地團結和爭取各方人士，最大限度地孤立和打擊一小撮頑固分子。賴清德之流，就是一小撮頑固分子，大陸只有通過孤立和打擊他們，才能爭取和團結「反獨促統」力量。大陸的這個方針已經確定，賴清德之流的花言巧語、甜言蜜語都沒有用，他們的「裝孫子」、「裝王八蛋」、「裝縮頭烏龜」都沒有用。

除非，除非，除非——重要的話說三遍——賴清德當局明確表示放棄「台獨」，接受統一，並短期內與大陸展開如何統一、何時統一的「政治協商」談判，賴清德當局方可避免未來4年內滅頂之災。須知道，大陸雖然遲遲不公布「統一時間表」，但不表示台灣問題可以久拖不決，不表示時間問題不存在，不表示大陸未定時間表，不表示強力統一的達摩克利斯劍不會在未來數年某一個時間突然落下。大陸的這個「摸不準、搞不清」的威脅，和美國是否出兵台海的「模糊戰略」有異曲同工之效，令台灣當局驚恐不安。

驚恐歸驚恐，以賴清德「台獨」死性難改，以「台獨分裂勢力」積聚多年、基礎深厚，以山姆大叔絕不希望中國統一、絕不輕易放棄台灣這枚棋子，賴清德之流是會頑抗到底的。這樣也好，大陸大可心無旁騖，採取行動！