【本報訊】昨日早上7時36分，有司機駕車沿粉錦公路往錦田方向行駛，當駛至近上水營盤村對開，在山坡位置發現一具野豬屍體，懷疑牠曾被車輛撞倒。

人員接報到場，經視察後發現野豬屍身發脹，惟初步檢查並無發現表面傷痕。有關部門人員其後到場運走野豬屍體，其死因則有待確定。