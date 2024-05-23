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野豬捱撞 伏屍山坡

野豬伏屍山坡。（吳鎮興攝） 野豬伏屍山坡。（吳鎮興攝）
野豬伏屍山坡。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日早上7時36分，有司機駕車沿粉錦公路往錦田方向行駛，當駛至近上水營盤村對開，在山坡位置發現一具野豬屍體，懷疑牠曾被車輛撞倒。
人員接報到場，經視察後發現野豬屍身發脹，惟初步檢查並無發現表面傷痕。有關部門人員其後到場運走野豬屍體，其死因則有待確定。
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