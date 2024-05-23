化學堂氣體洩漏 11學生肚痛暈嘔

【本報訊】昨日下午3時許，土瓜灣農圃道6號新亞中學的職員報案，指較早時有學生上化學堂時，疑有氣體洩漏感到不適，分別出現頭暈、頭痛和肚痛等徵狀。多輛救護車及消防處流動傷者治療車奉召協助，救援人員檢查學生狀況後，確認有兩男9女（14至17歲）不適，全部人即場接受護理後，再由救護車送往廣華醫院治理。消防及煤氣公司職員其後用儀器進行檢查，以便了解事故原因。

全部送院治理 據一名事發時在實驗室的陳同學表示，當時一班同學分成不同小組做化學實驗，期間在開啟本生燈時察覺有異味，且氣味愈趨濃烈，其後發現疑有煤氣管鬆脫。陳同學又堅稱跟足老師指示做實驗，惟不清楚為何會發生事故。另有同學稱，起初有6人不適，其後增至9人至11人，當中一人更出現嘔吐，幸好當時老師安排有序，才不致出現混亂。事故期間，有同學協助關掉本生燈，以防止不明氣體進一步蔓延，老師則冷靜地關掉煤氣掣。

新亞中學發表聲明，表示該校中三級學生，昨日中午在化學室進行實驗期間，有一本生燈喉管接駁口懷疑氣體洩漏，老師即時關閉氣體總掣及疏散同學，並詢問學生身體狀況，當時學生均表示沒有不適。直至下午，陸續有11名學生報稱身體不適，有感頭暈作嘔，學生已即時送院治理，目前情況穩定。校方已向這些學生的家人致以問候並提供協助。執法部門、消防及煤氣公司職員亦到場調查，並確定學校環境安全。

就此事件，學校已即時啟動「危機處理小組」，並會密切關注事件，適時作出跟進；同時校方亦發出通告，請家長在未來一兩天留意子女身體狀況，並與校方保持聯絡，以便學校跟進。