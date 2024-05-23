警涉摸胸私處10次 8歲女曾稱唔鍾意

藉詞檢查煤氣 入屋惹上官非 居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲的鄰居女童回她家後，藉詞檢查該單位有否關煤氣而進屋，期間涉趁機非禮對方、上下其手撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪，案件昨在粉嶺裁判法院開審。據控方播放女童的錄影會面紀錄，她指當日被告在廚房分別5次摸她胸部及私處，期間不時稱「好鍾意你咁肥」，女童稱被侵犯時曾稱：「叔叔我唔鍾意呀」，心想：「打死你個死八公」，更想他「滾」。

35歲已婚被告梁桂鋒，報稱任職警察。他原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，猥褻侵犯現時8歲的女童X。據X供稱，當日下午母親接她及胞弟放學，胞弟想到公園玩耍，她因便急獲母親給予鎖匙先回家，但在家門前卻未能用鎖匙入屋，遂拍門找對面的鄰居叔叔（即被告）幫忙。她稱曾聽被告兒子稱他很惡，故亦不喜歡他。被告最終協助她開門進屋。

X稱，被告之後再敲門稱想看有否關了煤氣，X遂開門並隨他到廚房。被告卻分別伸手進她衣服內，摸她胸部及「屙尿嘅地方」，每個部位均觸碰約5次。X指在觸碰私處一次後，被告曾詢問「可唔可以摸」。X當時誤會了被告稱「可否唔摸」遂答可以，被告則繼續撫摸。被告及後兩度回自己單位再拍門進X單位，分別拿零食及糖果給X。X母親一回到單位門口，X便把事件告知，被告即在自己單位開門稱：「你唔好亂講」。

辯方指被告確曾詢問X有否關煤氣並進單位，並在廚房「烏低身」檢查，站起時意外碰到X令她感驚嚇。其後被告確曾兩度再敲門進X的單位、令X感到煩厭。但被告從沒有觸碰過X的胸部及私處，X因被告碰到她感驚嚇，加上被告之後不斷敲門令X感煩厭，才覺得被告曾侵犯她，X則指「唔同意到爆炸」。

「粗硬嘅嘢摸屙尿嗰度」 X母親則供稱，與被告一家關係密切，案發後她回到單位，當時被告從單位探頭出來與她傾談被告的兒子。X開門並稱：「係咪會有叔叔來檢查煤氣」，其後指着被告稱「係呢個叔叔佢摸我呀」。

她及後即帶X回單位詢問詳情，X稱被告是「死變態」，指他摸其胸部及私處，並指他用「粗粗硬硬嘅嘢摸我屙尿嗰度」，她即擔心女兒曾否遭強姦，並替她檢查；據同意案情指X的單位大門設有智能門鎖並可錄音，且拍到被告當日在大門外的情況及對話。被告於案發翌日在住所被捕，警戒下稱：「我有入過佢屋企，我無摸過佢」。案件編號：FLCC 552/2024