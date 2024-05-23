水泉澳廣場 狂徒闖快餐店舞刀 斬傷3人

【本報訊】昨晚7時許，一名身穿紅色上衣中年漢，持一把長約30厘米廚刀闖入沙田水泉澳廣場一間快餐店，不由分說斬向一名姓朱（50歲）女收銀員，後者驚惶失惜，遇襲後大喊救命，兇徒得逞後逃走。適時，店內一名姓黃（46歲）男經理循聲查看，赫見有人行兇遂與一名食客上前制止。此時，兇徒在商場內狂奔，企圖走入距離快餐店數十米的一間便利店，但被男經理及數名熱心途人追截，他們隨手擸起掃把、垃圾桶蓋、鋼梯及手推車等物品護身。此時，有途人及街坊上前阻止兇徒離去，有人更以鋼梯擋格，以防兇徒突然施襲；另有途人則不敢鬆懈，持續用手推車「頂着」他，並趁對方不察，揮舞鋼梯擊向其腰部，最後合眾人之力把兇徒撳在地上制服並報案求助。

途人擸架生合力制服 執法人員手持盾牌趕至，隨即控制該名手腳擦傷、報稱頭痛的姓林（43歲）疑犯，後者挨靠牆壁坐地，並無掙扎，人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」把他拘捕。事件中，姓朱女收銀員雙手前臂及鼻子均有4厘米長刀傷，至於姓黃男經理及一名姓霍（44歲）男食客與兇徒糾纏間分別頸及臉部受傷，分別留下約3厘米及8厘米刀傷；快餐店一名姓樂（42歲）懷孕女顧客疑受驚過度，4人俱清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

人員封鎖現場，在便利店外檢走懷疑涉案的兇刀，正循兇徒精神狀況等多方向調查。據悉，疑兇有思覺失調紀錄，居於水泉澳邨，與遇襲者並不認識，其行兇動機有待進一步調查。

由於案發時正值食肆晚市，商場人流不少。有目擊者稱，當時有多名市民慌張地衝出涉事快餐店，同時高呼「斬人」，提醒其他街坊朝反方向離開商場，有商舖職員則即時落閘，以免成為兇徒目標。他又形容，逃走時的感覺猶如「拍戲」，即使大家跑至商場外的巴士站，部分人仍然不敢停步，繼續往前跑，氣氛非常恐怖。