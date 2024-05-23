新航波音777湍流迫降 1重傷者來自香港

73歲英漢猝死 本與妻度6周假期 新加坡航空公司一架波音777客機周二（21日）從英國倫敦飛往新加坡期間遇上湍流，飛行高度一度急降6,000呎，迫降泰國曼谷。事件中一度傳兩人死亡，昨修訂死亡僅一人，但仍有20名乘客正在深切治療病房留醫，當中包括一名香港人。新航則指，客機於事發時飛行約10小時，在3.7萬呎高空飛越緬甸伊洛瓦底盆地時突然遇到劇烈湍流。入境處表示，至今未接獲港人求助，入境處會繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐泰國大使館、旅遊業監管局、經貿辦、相關醫院及航空公司保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

外媒報道，曼谷三美泰詩納卡琳醫院接收大部分傷者。院方昨日公布，20名傷者正在深切治療病房接受治療，他們分別是6名英國人、6名馬來西亞人、3名澳洲人、兩名新加坡人，餘下3人分別來自香港、新西蘭及菲律賓；另有27人已經出院。

20傷者進深切治療病房 新航周二另派客機到曼谷接載受影響客人到新加坡，131名乘客和12名機組人員乘搭的SQ9071航班於周三清晨5時05分抵達樟宜機場，並由新航工作人員陪同，吳俊峰在機場等候。另外79名乘客和6名機組人員仍留在曼谷，包括傷者及他們的同行親友。對於機上部分乘客安全返回新加坡，總理黃循財和國務資政李顯龍昨日表示鬆了一口氣，並對遇難乘客的家屬表示深切慰問。

新航安排交通送乘客到新加坡的家中或酒店，對於需要轉機的乘客，公司已為他們重新預訂替代航班、安排酒店住宿或休息室，直到他們搭乘下一個航班。一名乘客從行李領取區進入到達大廳後，擁抱在場等候的親友。一位乘客被記者問及有否受傷時，她稱：「沒有，我們很幸運。」另一名男子則左肘受傷，一名女子坐着輪椅被推出到達大廳。

73歲英籍男乘客基欽（Geoffrey Kitchen）在客機湍流急墜期間心臟病病發身亡，他原本與妻子琳達（Linda Kitchen）前往新加坡、印尼和澳洲享受為期6周的假期。來自英國布里斯托爾附近索恩伯里的他，在索恩伯里音樂劇集團工作。劇院在社交網發文悼念他，形容他是一名非常誠實和有誠信的紳士，已為當地社區和集團服務逾35年。

新航航班上一次發生死亡事故是2000年10月31日，涉事航班編號SQ6，由波音747客機執飛，從新加坡經台北飛往美國洛杉磯。事發時台北正刮颱風，客機準備於台北中正國際機場（即現今的桃園國際機場）05L跑道起飛時，誤闖正在施工維修而暫時關閉的05R跑道起飛，客機以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，飛機翻覆並斷裂成3截，全部3截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸，造成機上179人中的83人死亡。本報綜合報道

有空姐（右）面部流血。 多輛救護車到場，準備將傷者送院。 新航客機迫降曼谷。 死者 基欽