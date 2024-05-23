反詐騙洗錢 拘100人涉款1.8億

【本報訊】深水埗區執法人員，於本月6日至20日展開代號「曠頂」反詐騙行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕75男25女（17至75歲），他們分別報稱任職清潔工、廚師及裝修工等，相信大多為傀儡戶口持有人。當中3男一女已被控「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，案件已於5月7日至18日在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人則已獲准保釋候查，須於6月報到。

共82案 295受害人 據悉，被捕人士涉嫌處理82宗詐騙案的逾1.8億元騙款，當中牽涉投資、求職、網購、網上情緣及電話騙案，案中295名受害人分別損失1,500元至2,370萬元。其中最大損失為一名從事製衣業的海外男子，他被網友推介投資虛擬貨幣，把2,370萬元存入騙徒的傀儡戶口。

而最多受害人的詐騙案屬一宗網購騙案，54名事主（27至47歲）購買優惠套票受騙，共損失逾7萬元。執法人員呼籲市民切勿輕信可疑的電話及訊息，透露個人戶口資料，以免蒙受損失，強調租、借或賣出戶口處理犯罪得益俱屬嚴重罪行。

深水埗區執法部門於過去一年檢控共111名傀儡戶口持有人，其中34人已進入審訊階段，11人被定罪判監4至28個月不等。