《東呼》揭中學非禮案 無業漢拒認罪
【本報訊】《東呼即應》獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學2022年12月爆出非禮醜聞，有女教職員在校內疑遭非禮。懷疑涉案男子被控一項非禮罪。被告不認罪，案件昨日在西九龍裁判法院正式開審，審期預計兩天。
昨開審 今料辯方盤問
27歲被告陳德昌，控罪書上報稱無業。他被控於2022年12月8日，在荃灣仁濟醫院林百欣中學一樓教員休息室房間C非禮另一人，即女子X。被告在2023年5月3日被執法人員拘捕，之後獲准保釋候查，至今年1月被落案起訴。
女事主X現年約26歲。承認事實指，案發時被告在荃灣仁濟醫院林百欣中學任數學老師，X於2021年9月入職，案發時是該校訓導助理。
X供稱，案發當日，兩人在教員室，她站在涉事男教師旁邊，兩人談及有傳被告跟一名女教師拖手的事，期間被告望向其胸部，又說「我都想這樣翹着你走」，繼續伸手到X胸部和手臂之間位置，手背觸碰到X胸側。整個過程為時約5秒。她當時無法反應，事後有向上司反映，X完成作供，案件今日續審，料X開始接受辯方盤問。案件編號：WKCC 408/2024
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