電動小巴試驗成效差 當局指營辦商抱觀望

【本報訊】政府近年推動使用電動車，早於4年前提出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，目標在2023年測試40架電動小巴，惟計劃僅接獲4宗申請，最終只得兩架小巴獲資助，今年3月底展開試驗。有議員關注試驗計劃未如理想，環境及生態局昨回覆時指，近年專線小巴經營困難，不少營辦商持觀望態度，故未有積極參與首輪試驗計劃，又指現時提供的80%車價資助已十分吸引，無意提高資助水平。

環境局表示，政府現正檢視第一輪試驗計劃的細節安排，並就營辦商反映的意見，考慮改善相關的試驗計劃，政府會盡快確定有關安排，並適時公布第二輪試驗計劃，以及在其他公共運輸交匯處安裝快速充電設施的計劃。當局又表示，正制訂電動的士充電模式試驗項目的資助及實施細節，目標是在今年中開始接受申請。

截至上月 90電動巴士登記 被問到政府於2027年底前投入約700輛電動巴士的目標能否提早落實，局方強調，要為全港公共巴士及的士完成綠色轉型，過程複雜，因此業界的配合及相關技術發展是順利轉型的關鍵。根據運輸署資料，截至今年4月底，本港已登記的電動專營巴士，包括氫燃料電池車在內，數目為90輛。