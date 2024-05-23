金鐘前特首辦開支急增 議員質疑

【本報訊】位於金鐘太古廣場的前行政長官辦公室開支急增32%，高達917萬元，被議員狂轟不合理及「大花筒」。政府曾交代2022年前特首辦租金開支為443萬元，相隔一年卻上升至567萬元，增加124萬元，議員田北辰質疑相差之大，要求政府交代，而政府回覆包括管理費、清潔服務及電費開支。田質疑3項雜費合共約10萬元，「是否物有所值大家自有公論」。

政府早前書面回覆立法會特別財委會的提問，指前特首辦開支去年花費約2,100萬元，當中接近一半，即917萬元由前特首林鄭月娥的辦公室所花費，按年增幅達32%。當局又預料今年前特首辦總開支會再增5.1%，達2,207萬元。

議員田北辰在立法會提出書面質詢，指政府曾回覆其質詢指太古廣場的前特首辦每月淨租金約為37.7萬元，而政府就2024/25年度開支預算回覆時，指該辦公室於上年度的租金及相關開支為567萬元，即平均每月47.25萬元，兩者出現差異的原因為何。

當局指包括管理清潔電費 政務司司長書面回覆指政府在立法會特別財務委員會書面答覆中，指該辦公室於2023/2024年度租金及相關開支為567萬元，有關數字除租金之外，亦包括管理費、清潔服務及電費開支。該單位租約明年中屆滿，而政府指會適時考慮租約到期後的安排。

田北辰指月租由37萬元變47萬元，政府回覆包括清潔費、管理費等，認為辦公室用來辦公，使用公帑需要告訴市民用在何處。他又在社交平台貼文質疑，即3項雜費合共約10萬，「是否物有所值大家自有公論」。他又指首屆特首的辦公室已經空了一段時間，順理成章租約完結後，上一屆行政長官可以搬回去，而現時繼續租用太古辦公室，一年合約又需要花費1,000萬元。