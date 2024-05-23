黎智英：國安法毀法治 冇人想做烈士

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上播放多段黎智英訪談片段，顯示黎在國安法生效後，仍繼續主持節目，就國安法等議題發表意見。而遭國安處懸紅通緝的在美港人許穎婷亦有份參與對話。黎接受《蘋果》員工訪問，謂他被捕不會影響壹傳媒運作。

審訊踏入第81日，控方繼續播放黎智英受訪片段。控方表示，將在結案陳詞階段列明控方依賴甚麼發言內容，來指控黎智英違法。控方昨合共播放6段片段，其中4段是黎智英在線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」。

2020年8月27日，黎智英在節目說，國安法摧毀法治，香港已非以前熟悉的香港。黎稱，西方國家及國際支持很重要，又謂他不會離港，將竭盡所能，堅持捍衞這場運動，而《蘋果日報》亦會繼續運作，但他們需要加倍小心，避免違法，因沒有人想做烈士。

現時遭國安處懸紅通緝的在美港人許穎婷亦有參與該線上對話，她問黎智英，記者是否適合發表意見。黎智英回答說可以，謂新聞工作重要及有價值，呼籲記者繼續報道真相。

指累員工坐監「過意唔去」 同年9月3日，黎智英在節目中跟壹傳媒前非執董Mark Clifford等對談，期間黎說到，香港變成警察「國度」，舊香港一去不復返。9月10日的節目中，組織「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Roger）參與對談，黎智英重申，國際社會向共產黨施壓是十分重要的一環，愈多國際關注，香港就愈安全。就着9月17日的節目，美國新聞工作者羅賽特（Claudia Rosett）是嘉賓之一。

另外，2020年9月《蘋果》網上發布的片段中，黎智英指，如果累到壹傳媒前行政總裁張劍虹、壹傳媒高層周達權等坐監，他會覺得「過意唔去」 。片段所見，黎在壹傳媒大樓向員工說要繼續撐下去，並稱「各自爬山，齊上齊落」。9月14日，黎智英透過WhatsApp錄音，說很崇拜中共中央黨校（國家行政學院）退休教授蔡霞，冀對方能夠寫文談對中國的看法，又謂一定會鬥爭下去，形容這是「我們的本分」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022