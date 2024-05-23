港高官：對無稽指控不作評論

【本報訊】包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪在內等3人，涉嫌為香港進行收集情報工作，被控違反英國國安法。商務及經濟發展局副局長陳百里昨出席第15次立法會前廳交流會後被問及有關事件，他強調對網上流傳消息、無稽指控不作評論。針對其中一名被告死亡，被問到會否擔心對審訊不公，財金官員指個別個案不作評論。

稱經貿辦續推廣港優勢

被問到倫敦經貿辦職員被英國控告涉及國安案件，經貿辦是否有搜集情報、監控在英港人，陳百里指港府一直以一國兩制原則和各地建立和維持經貿關係，現時有14個駐外經貿辦，他們的功能和角色為聯繫當地政府部門、工商界等等，希望能夠為兩地提升經貿關係和投資關係等，他指未來經貿辦會繼續「無畏無懼、不偏不倚、合規合法」推廣香港優勢。針對法庭有證據顯示經貿辦過數給某人，他指對網上流傳消息、無稽指控不作評論。