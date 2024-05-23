港高官：對無稽指控不作評論
【本報訊】包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪在內等3人，涉嫌為香港進行收集情報工作，被控違反英國國安法。商務及經濟發展局副局長陳百里昨出席第15次立法會前廳交流會後被問及有關事件，他強調對網上流傳消息、無稽指控不作評論。針對其中一名被告死亡，被問到會否擔心對審訊不公，財金官員指個別個案不作評論。
稱經貿辦續推廣港優勢
被問到倫敦經貿辦職員被英國控告涉及國安案件，經貿辦是否有搜集情報、監控在英港人，陳百里指港府一直以一國兩制原則和各地建立和維持經貿關係，現時有14個駐外經貿辦，他們的功能和角色為聯繫當地政府部門、工商界等等，希望能夠為兩地提升經貿關係和投資關係等，他指未來經貿辦會繼續「無畏無懼、不偏不倚、合規合法」推廣香港優勢。針對法庭有證據顯示經貿辦過數給某人，他指對網上流傳消息、無稽指控不作評論。
對於涉案其中一名被告死亡，被問到會否擔心對審訊不公，財金官員指個別個案不作評論。
另外，被問及阿里王子家族辦公室進程，財庫局局長許正宇指香港一直以來通過不同政策和措施吸引不同機構和家族來港設立家族辦公室，他指任何合規合法的資金都歡迎。
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