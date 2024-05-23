3男涉違英國安 洋被告突然死亡

Matthew Trickett

曾要求檢方關押 稱出獄會自殺 遭英國當局控告違反其《國家安全法》的3名「ETO」案被告之一、37歲英籍男子特里克特（Matthew Trickett）被發現於周日（19日）在當地死亡，他早前提訊後獲保釋外出。英媒引述當地法庭的消息指，特里克特被起訴後曾試圖自殺，並要求檢方還押他，又曾告訴看守他的警員，稱出獄後會自殺。檢察官以此質疑其保釋要求，惟法院最終批准保釋申請。事發後，倫敦警方暫將案件列為「死因不明」（unexplained death）。中國外交部發言人則就事件敦促英方，停止對中國惡意詆毀。

伏屍公園 暫列死因不明 倫敦泰晤士谷警方於網上公布，當地時間19日下午5時15分左右，有市民報案指，一名男子倒臥於梅登黑德市（Maidenhead）格倫費爾公園（Grenfell Park）。警員趕至，發現一名男子並對其進行急救，惟返魂乏術，當場證實死亡。當地警方暫將案件列為「死因不明」（unexplained death）。部門前日確認死者為特里克特，並通知其家人；稍後會驗屍，並要求知情人士提供資訊。

外交部促停反華政治操弄 國家外交部發言人汪文斌昨日（22日）表示，中方此前已就英方所謂「中國間諜案」闡明立場，堅決反對藉所謂「間諜」活動對中國惡意詆毀，敦促英方停止反華政治操弄。中國駐英大使館亦發聲明，堅決反對及強烈譴責英方編造所謂案件，無理指摘香港特區政府。

37歲的特里克特曾任英國皇家海軍陸戰隊，其後任職英國內政部移民執法人員，亦成立了一間私人保安公司。英國當局就「ETO」一案的起訴書指，特里克特涉嫌由2022年12月至今年5月初，與同案另外兩名被告，包括駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪），及經營私人保安公司的Chi Leung Wai（衞志樑），協助外國情報機構進行訊息收集、監視和欺騙行為等。

起訴書提到，特里克特負責執行監視等任務，其手機內存有任務報價及執行細節。特里克特會就行動向衞志樑報價，亦曾向一名簡寫「ETO」的客戶收取任務費用。

起訴書指「ETO」是香港經濟貿易辦事處（Hong Kong Economic and Trade Office）。他的手機內亦存有對港府通緝人士羅冠聰、蒙兆達和劉祖廸的監視紀錄，以及倫敦市中心示威活動抗議者的相片。3人早前獲准保釋，本周五（24日）再上庭。