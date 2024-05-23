醫健：老有所醫：電療後大便出血怎麼辦？

李先生4年前通過電療治好了前列腺癌，期間一切安好。可惜半年前開始經常大便出血，急症室給他做過痔瘡治療也未見好轉。原來他的病因正是多年前電療所致。

「電療」是應用多年的一種癌症治療方法，是放射治療的俗稱，它利用高能量的電磁波，直接殺死癌細胞。對於盆腔相關之癌症，如前列腺、子宮頸、膀胱癌等，電療的療效十分顯著。然而電療亦會對癌細胞鄰近的正常細胞造成連帶損傷，而引致若干後遺症。如果在盆腔電療後出現大便出血的情況，這可能是由於治療導致的相關後遺症，叫做「放射性直腸炎」。

研究發現，在電療後大約有半成至兩成的患者會產生放射性直腸炎。直腸炎在初期沒有症狀，很多患者是在多年後才慢慢出現症狀，包括腹瀉、急便、分泌黏液、裏急後重等，最後出現便血現象。對大部分人來說，這確實是很困擾的事情，非常影響日常生活。

隨着醫學的進步，現在我們有更多工具能夠預防放射性直腸炎的產生。例如採用最新的放射治療技術，或於目標器官植入標記以增加放射的精準度，可減少直腸的輻射劑量，降低直腸毒性。另外，專科醫生亦可利用直腸間隔器，以增加直腸和前列腺之間的距離，同樣亦能減低直腸所受的輻射影響。

目前診斷放射性直腸炎的最佳方法，就是做大腸鏡檢查。除了可以排除患上大腸癌的可能，亦可以評估直腸炎的程度。一般輕度的直腸炎，可以通過每日灌腸的方式，將消炎藥送到直腸，以達到止血的作用。至於中度至嚴重的直腸炎，腸胃科醫生會利用大腸鏡配合氬離子凝固作治療，不單止血效果相當好，亦無明顯副作用。

上述的李先生通過大腸鏡治療，症狀已完全控制。通常術後會建議飲食清淡些，多吃蔬菜，亦可適量攝取維他命A/C/E等保健品，並保持心境開朗。然而，任何出血都應該被視為嚴重的，應盡快告知您的醫生，好讓他們可以評估您的症狀，並擬定是否需要進一步的治療。

腸胃及肝臟科專科醫生 余文清

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