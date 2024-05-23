龍舟邀請賽下月上演 4000健兒比併

【本報訊】端午節將至，又是龍舟競渡的季節。下月中舉行的「香港國際龍舟邀請賽」將雲集逾170支來自12地方隊伍、逾4,000名健兒將在維港比併。主辦單位之一的旅遊發展局會提早一周（6月8日）在尖沙咀星光大道首設夏日消暑餐飲攤檔，亦有卡通人物限定打卡點，活動預算1,700萬元，料能吸引13萬名旅客及市民參與。旅發局又會在端午節（6月10日）及邀請賽首日（6月15日）晚上舉行無人機及海上煙火表演，結合端午節慶元素，延續日間賽事的熱鬧氣氛，提升旅客體驗。

星光大道設消暑餐飲檔 旅發局與中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」將在下月15日至16日，一連兩日於尖東海旁上演，共設17項賽事，超過170支來自世界各地的隊伍參賽，包括新加坡、泰國、阿拉伯聯合酋長國等。國際龍舟邀請賽隊伍亦參與「扮嘢大賽」，以爭奪特色造型大獎。旅發局安排消暑餐飲檔於下月8日至16日期間進駐星光大道，提供本地特色消暑飲品和甜品，下月8日至7月1日亦設以夏日旅遊及龍舟運動選手造型的「LINE FRIENDS」角色裝置，供旅客打卡。旁邊的限定店則會銷售龍舟盛事設計的限定紀念品。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年參與的國家或地區較去年多兩個，隊伍數目亦超越去年，預料活動能吸引13萬人次參與。對於能帶動的消費額和經濟效益，程指端午節本身並非旅遊高峰，認為最重要是提升氛圍，令旅客認識到本港為盛事之都。

對於為何煙火及無人機表演不設在尖東海旁，程解釋灣仔海濱能容納更多觀眾，固定地點舉行方便旅客前往，未來匯演均會集中在灣仔。而龍舟總會主席鍾志樂則透露，10月將在觀塘海濱舉行第二次主辦的亞洲龍舟錦標賽，期望帶動該處成為水上活動賽場，亦會申辦2028年世界龍舟俱樂部錦標賽。