多啦A夢無人機匯演 後晚尖東海濱舉行

【本報訊】本港將舉行全球首場「多啦A夢」無人機匯演！曾主辦黃鴨活動的AllRightsReserved宣布，將會在7月於本港舉行全球最大型的Doraemon展覽，而展覽開始前，主辦方將會在本周六（25日），在尖沙咀星光大道對出海面舉行無人機匯演，相信可吸引包括「多啦A夢」迷在內的市民及遊客觀賞。

7‧13辦全球最大型展覽 今次無人機匯演全長20分鐘之內，有約1,000架無人機參與，展現「多啦A夢」不同角色和道具，並有本地配音員聲音演出。主辦方指活動已取得日本方面授權，與其他地方的機構競爭下，成功爭取在香港進行首演。至於相關展覽則為《100%多啦A夢&FRIENDS》，主辦方稱7月13日起在香港展出，展覽亦是紀念「多啦A夢」作者藤子‧F‧不二雄誕生90周年，展覽分為免費及收費展區，將呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。參觀人士須於網上購買收費展區門票。

被問及有否申請盛事基金撥款，主辦方表示籌備今次活動用時數年，當時未有相關基金可供申請，但指政府運用不同資源協助舉辦今次活動，包括匯演當日維持治安、海事處，亦感謝文體旅局協助統籌。

主辦方又指，部分文化中心至藝術館路段當日會臨時封閉，執法人員會在現場實施人潮管制。主辦方早前已成功測試匯演並拍攝了影片，可見片段中出現多啦A夢的常用道具，包括隨意門及竹蜻蜓等，呈現的影像覆蓋面亦相當大。不過，由於角度影響，文化中心沿岸未能清晰觀賞今次匯演，港島沿岸亦未能觀賞，最佳觀賞位置為近梳士巴利花園及三角海位置。