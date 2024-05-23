電影場景冀重置 配套需從長計議

推廣「香港無處不旅遊」 設專班統籌當局正構思 政府宣告今年全年盛事合計逾210項，料可刺激本港經濟。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日透露，政府正構思成立「專班」，集合政府內部及業界專家，以推展「香港無處不旅遊」理念，並深入討論重點項目。至於將揚威康城的港產電影《九龍城寨之圍城》部分場景還原供長期展覽的構思，各界反應正面，認為該片的知名度及舊香港特色別具魅力，有助吸客。有電影工會則歡迎港府構思，但談到技術性問題，因布景與展覽及景點的要求不同，促當局做好配套，以免「唔三唔四」。

楊潤雄接受訪問時談到旅遊新形勢，他指旅客口味和周邊競爭都正在轉變，香港也必須求變、求創新。近期《九龍城寨之圍城》揚威康城，該戲斥資5,000萬元搭建場景，重現「三不管」的九龍城寨昔日場景，並還原了上世紀80年代的面貌。楊指，有業界建議將部分拍攝場景呈現出來讓市民觀賞，當局將聯絡相關人士尋求合作空間，研究可否作一個較長期的展覽。而結合電影及旅遊元素的構思，可借戲中景點吸引旅客到場「打卡」，讓旅客看到不一樣的香港。

研賽馬打造旅遊項目 楊又指，本港一直有推廣文物、歷史、創意文化及綠色生態的旅遊路線，當局將循着有關方向作深度發掘，例如可推廣海島遊，甚或將賽馬打造為旅遊項目。他強調，本港已有不少具特色、適合深度遊的景點，關鍵是如何發掘和宣傳，再配以優質配套。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，上述電影在華語社會相當受歡迎，除了在內地大賣，更有傳將計劃到日本上映；加上東南亞、日本等國家對現實中的九龍城寨興趣頗高，相信保留廠景有助「吸客」。同時，電影中有製作魚蛋、食燒味等鏡頭，建議加入體驗活動，例如讓旅客吃魚蛋粉、燒味飯，甚至製作魚蛋。

香港電影工作總會發言人田啟文歡迎政府的構思，體現了對本土文化、電影的重視，但指電影布景若要變成「打卡點」，需要多方面配套，如交通便利、有相當規模的地點，甚至穩固、安全及良好管理等，關注當局是否有魄力與資源做好，否則恐「唔三唔四」，認為若作展覽用途，不能範圍太小，否則沒有效果。