立會首讀社工註冊修例草案

【本報訊】改革社工註冊局的爭議不休。立法會昨首讀《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，勞工及福利局局長孫玉菡批評過去社工註冊局在處理社工註冊、紀律管制、社工專業發展決定，嚴重偏離條例精神，因此需要提出修例，又強調會確保專業自管為大前提。

孫玉菡指草案旨在完善社工註冊局管治，確保以公眾利益為依歸，認為社工得到受助者信任，對受助者有大影響力，更加需要守法、自覺維護國安、 社會秩序和公眾利益，而註冊局所行的為公權力，需要面向受助人和全社會。他又指註冊局近年在處理社工註冊、紀律管制、社工專業發展決定，嚴重偏離條例精神，因此有必要迫切需要處理問題。

草案建議把註冊局成員人數由現時15人增加至27人，當中8人由選舉產生、17人為委任，另有兩人為社署署長及社工公職人員，所有成員不論選舉還是委任產生，均須在上任前宣誓。孫玉菡重申會確保專業自管為大前提下，引入不同聲音到註冊局，同時確保制衡，令公眾利益得保障。

引入即時除牌機制 修例亦將賦權社工註冊局制訂社工持續進修要求，並引入即時除牌機制和定明針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工可永久除牌等多項安排，目前社工在干犯嚴重罪行後要待下一次續牌才會被取消，當局認為做法未能保障受助者利益，不符立法原意，因此需作出改變，惟重申安排不是一刀切，不容許有犯罪的人擔任社工，只是註冊局有必要有分寸平衡註冊人士和公眾利益。

實際上，立法會福利事務委員會早前召開特別會議討論社工註冊局改組事宜，當時社福界議員狄志遠對修例不發一言，即使傳媒會後追問作為業界代表為何不表態，他依然無正面回應。他昨日解釋沒有在會上發言是因為自己早前已向部分記者回應事件，不希望在會議上重複自己的觀點，故希望細心聆聽會議上，其他委員和官員的發言，所以未有在會上發言，又表示大部分業界人士認為社工註冊局需要變得更專業，又相信暫時未有人對修例「有恐懼心理」。