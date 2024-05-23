薪俸稅兩級制 議員憂損港「生招牌」

【本報訊】立法會昨日三讀通過《2024年稅務（修訂）（稅務寬免及兩級制標準稅率）條例草案》。有議員擔心兩級制措施是政府為開徵富人稅鋪路，影響香港簡單低稅制的「生招牌」；亦有議員憂慮措施或會影響企業或人才來港發展的意欲。當局表明無意為兩級制加入日落條款，有關措施已考慮到香港的競爭力，並已採取適當平衡。

倘無意年年加稅 促官員澄清 草案目的是修訂稅務條例，以提高居所貸款利息和住宅租金的扣除限額；以及實施2024/25年度財政預算案中，有關建議實施一次性的稅務寬減措施；以及就薪俸稅、暫繳薪俸稅、個人入息課稅引入兩級制的標準稅率建議，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指草案通過後，薪俸稅和標準入息稅率將分為兩級制，有關做法令收入較高的打工仔和投資者，憂慮政府是否鋪路開徵富人稅，抑或是加稅信號？他指香港的「生招牌」是簡單低稅制，但有投資者擔心有關做法一開，今年加1%，明年又加1%，還算不算簡單低稅制？儘管政府宣稱有關調整只有約12,000人受影響，庫房收入會增加逾9億元，但如果因為相關稅收，讓外界覺得香港傳統優勢已變，又是否值得呢？政府若無意年年都加1%稅率的話，官員應盡快澄清。

另一議員陳仲尼認為受到兩級制稅制影響的高薪人士，當中不少都是職業流動性高的專業人士，較高的賦稅可能削減他們來港發展的意願，亦有可能影響企業的招聘，特別是高新科技企業。他指社會應以更開放的態度，探討擴闊稅基的可行方案。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指簡單低稅制是香港長久優勢之一，建議的標準稅率兩級制，是在現有的稅項範圍之內作出調整，政府已平衡財政需要、納稅人的負擔能力、維持簡單低稅的重要性，已充分考慮香港同鄰近地區的競爭，相信不會損害營商環境和稅務競爭力。