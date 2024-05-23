港鐵：東涌東站物業項目一年內招標

【本報訊】港鐵舉行股東周年大會，主席歐陽伯權昨在會前見記者時表示，最近賣樓非常成功，認為市場已經開始回暖，但未來仍要保持審慎理財。他認為香港樓價不但是看本地的供求問題及利息走勢，亦要視乎外圍情況，暫時對賣樓方面情況非常滿意。至於早前流標的東涌東站物業發展項目，歐陽伯權稱，將在未來12個月再次招標，而小蠔灣車廠發展項目，則在完成前期工作後，適時公布招標情況。

過去一年總乘客量18億人次 歐陽伯權表示，過去一年港鐵全年業績穩步發展，香港鐵路總乘客量超過18億人次，而高鐵全年載客人次超過2,000萬，創歷年新高。港鐵行政總裁金澤培續指，由去年起計5年，港鐵會在資產更新和維護上投放650億元，亦會投資建設智慧鐵路、創新科技等。港鐵現正推展多個新鐵路項目，已簽約落實投入約1,000億元建造，包括洪水橋站項目預計今年展開工程、北環綫項目最快明年動工等，會繼續支持和配合政府公布的主要運輸基建發展藍圖。

被問到風季、雨季的車務安排，金澤培表示，港鐵早前公布，未來在9號風球期間，所有露天段的列車服務均會暫停，而行駛中的列車會盡可能去到原定終點站，或是最近與大型商場連接的車站讓乘客可停留。

倘羅湖「一地兩檢」全力配合 至於車站去水方面，金澤培稱，港鐵現已安裝水浸警報器，希望可以盡早收到通知。而出現事故後所有的搶修、維修安排，他強調會以安全為先，港鐵會不斷檢討和改善所有安排。

早前深圳市政府表示，羅湖口岸即將進行規劃重建，會考慮將東鐵綫引入羅湖境內，並在羅湖口岸實施「一地兩檢」。金澤培稱，羅湖站北移是兩地政府的討論，如果兩地政府有最終決定，港鐵會全力配合。