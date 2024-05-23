改善消防令未遵辦 擬加辣可罰款20萬

華豐奪命火教訓 治舊樓隱患莫再等 有60年樓齡的佐敦華豐大廈上月發生3級火，造成5人死亡及多人受傷，引起社會關注舊樓消防安全問題。當局指發現有火警風險，便會分別根據條例作出執法，又指將於7月向立法會提交《消防安全（建築物）條例》修訂草案，傾向對不遵辦和不符合消防安全指示及消防安全令的罰則上調4倍，至最高罰款10萬元和20萬元，以加強阻嚇作用。

在防火巡查方面，則會根據市民投訴、風險為本優先處理樓齡高、三無大廈等，巡查每年一至兩次，以助前線消防人員了解樓宇特徵，並會適時檢討，而過去一年，當局作出9,000次執法行動、發出3,000張告票等。

准部門先做工程 後向業主收費 當局昨在立法會回應議員質詢時強調會加緊修例工作，會在7月向立法會提交修例草案，賦權消防處及屋宇署代未能遵辦「消防安全指示」的業主，進行消防安全改善工程後收回相關費用。當局又指適時維修是業主責任，社會上認為阻嚇性不足，故傾向上調不遵辦和不符合消防安全指示和消防安全令的罰則4倍，至最高10萬元和20萬元，以加強阻嚇作用。修例也包括引入針對不合作業主的條文，防止有人蓄意阻礙法團遵辦指示，亦賦權當局對未能遵辦指示的樓宇「釘契」，期望措施可提高遵辦率。

37萬份安全指示 6成仍需跟進 當局又強調適時維修和妥善保養私人樓宇是業主的責任，但當局明白部分業主面臨困難，政府代辦工程可以協助他們提升樓宇消防安全，令他們有更好的保障。

過去政策局設立恒常協調機制，監控完全無遵辦消防安全指示的樓宇。當局指去年10月也成立專責辦公室，為業主提供援助，至今接獲3,000個求助，20多次會面，消防給予一定的援助。另外，消防處和屋宇署已經巡查約1.1萬幢目標樓宇，發出超過37萬份「消防安全指示」，其中約40%已獲遵辦，其餘約60%仍在跟進。華豐大廈火警後，消防亦加強巡查較高風險的舊樓，採取適當執法行動，當局會適時檢視執法成效，考慮將相關工作恒常化。

當局又表示，消防巡查會與地區防火委員會以及關愛隊合作，加強應急防災，前線人員按風險，會巡查高風險地區。關於政策局如何動員社區力量，發展局作為牽頭，有保安局、房屋署、市區重建局等共享資訊，目標是樓宇清單平台繼續發揮作用。