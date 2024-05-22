龍七公：菲律賓炒司令 華頒海警新例

中國與菲律賓近日再就南海問題隔空過招，中國是由海警局於本月15日公布新執法程序，涉嫌違反出入境法律進入中國領地領海的人士可被拘留審查最多60天，這一招，當然將非法闖境的菲律賓漁船及不知是軍人還是漁民的人包括在內。菲律賓則由軍方宣布解除了其武裝部隊西部軍區的司令職務，疑似為菲律賓被拆穿與華曾有仁愛礁協定一事找人問責。

新一輪過招源頭依然是菲律賓一再賴皮、否認與中國有仁愛礁協定的事。中國外交部自月初幾度出招，先是全面公布與菲律賓達成協定的過程，及何時何地怎樣磋商。然後是中國駐菲使館官員公開了一段今年1月3日、時任菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）的談話錄音，有文字與聲音為證，揭露菲方曾同意仁愛礁的管控新模式，這一下，菲律賓的大話再也講不下去。

小馬可斯政府一而再、再而三的大話被揭穿後，他老羞成怒了，上周六（18日）直接斷尾求生，由菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任忽然宣布，解除卡洛斯的司令職務。原因說得很含糊，因為該國軍隊要適應不斷變化的安全環境和有效應對新的挑戰。因此要換人做做看，卡洛斯的下場是繼續休假。

菲律賓的公布雖沒把協定曝光的罪名推到卡洛斯頭上，但該錄音曝光後，菲國外交部、司法部和參議院都慌忙追究錄音外洩的原因，甚至放言中方可能違反當地反竊聽法和國際法等，在在都顯示小馬可斯政府的心虛。

南海紛爭 劃下紅線 只是，找一個軍區司令為菲律賓誠信破產祭旗，卡洛斯這隻死貓實在吞得很難下咽。一個軍區司令要具有多麼通天的權力，才能在不經菲律賓最高層的同意，與他國商定南海仁愛礁管控分歧的操作方法。不要忘記，中菲達成仁愛礁協定之後，曾經實行過一次，一個軍區司令有能力指揮該國外交部、國安甚至海岸巡防等部門嗎？只靠卡洛斯的操作，便能讓菲律賓上上下下眼盲，菲律賓果真是一個「有趣」的國度。

可笑的是，小馬可斯算計下屬後，同一天又跑到軍校向畢業學員心虛地喊話，指菲律賓會對不尊重菲律賓領土完整的「入侵者」行為大力捍衞領土，意即會在南海有強硬動作。他的這番話，明顯是反擊中國海警局的新執法程序，即任何非法闖境者，可被拘留審查最多60天，這樣一來，雙方勢必要硬碰硬了。

這是否預示未來南海的交鋒會更尖銳、更頻繁，更花樣百出？似乎還待觀察，但中國海警早早劃下「勿謂言之不預」的紅線，對付不誠實、搖擺不定且心懷不軌的對手及紛爭，不失為更光明、更容易掌控的南海紛爭標準程序。