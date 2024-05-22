冰鑑春秋：美國為賴清德開綠燈

賴清德520演說直接觸及兩國論，更聲稱台灣也是國名，美國國務院還大剌剌地以中文「台灣總統」祝賀賴清德，這一切都表明，美國已經為賴清德開了綠燈，目的就是要挑動兩岸衝突。

原本美國頻繁派人與賴溝通，目的是嚴密監控演說內容，希望這位「務實的台獨工作者」不要暴走，以免讓台海局勢失控。按照慣例，這場演說的稿子都有AB版本，根據演說當時的最新情勢，再決定用比較溫和的A版，或是相對激進的B版。而這一次，顯然就是在最後關頭，美方下令要賴使用更激進言論，以滿足美方現階段需求。

是甚麼造成美國的態度丕變？這和俄羅斯總統普京近日訪問北京，並且發布了中俄聯合聲明有關，其中不僅提及多達130次的合作，表示中俄聯盟將更加深化，威脅到美國利益，更多次提及美國與其盟友，直斥美國的霸權心態試圖阻止世界出現更穩定公平的新秩序。

這項聲明顯然深深刺激了美國，因為在戰略上，美國最不希望見到中俄聯手對抗美國，而偏偏美國想利用烏克蘭削弱俄羅斯，再以貿易戰擊垮中國的企圖並未得逞，反倒迫使兩國為了自保而更加緊密合作。當中俄同盟抗衡美國的態勢形成，美國就只有積極破壞才能重新佔回有利位置。

在拜登眼中，台灣就是一顆好棋子，藉由賴不斷挑釁，期望大陸自亂陣腳，放棄「先制美後制台」的最高指導原則，轉而對台灣擴大施加壓力，甚至出現擦槍走火事件。如此一來，就可扭轉中國大陸在世界上扮演的「公道伯」形象，更可迫使原已鬆動的歐盟重新站隊，一起圍堵中國崛起。

這種做法簡單粗暴，但是否能夠成功，就看大陸領導人的智慧如何化解了。