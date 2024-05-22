橫眉冷看：是意外抑或陰謀

中東局勢本來已經緊張，如今又添火加油。伊朗總統萊希剛遭遇空難，所乘坐的直升機在濃霧中墜毀，他當場死亡。這宗意外來得突然，伊朗的死對頭是以色列，該國的特工組織摩薩德，順理成章便是第一個受嫌疑的對象。

摩薩德備受懷疑，當然不是沒理由。月前，以色列與伊朗爆發嚴重衝突，以軍突襲伊國駐敍利亞大使館，造成多名伊軍的高級人員死亡。伊朗隨後出動數百件飛行武器，直接攻擊以色列本土，其中最少有4枚高超音速導彈命中以軍的基地。以色列素來橫蠻，他們主動攻擊別人則可，別人還手卻不行，摩薩德會否因此出手，殺害伊朗總統萊希，這個可能性沒人敢排除。以國特工暗殺伊朗要人亦早有前科，2020年摩薩德便曾透過遙控機槍，射殺了一名伊朗核技術專家。

然而，世事畢竟十分複雜，分析問題有時也要採用逆向思維。當有很多證據都指着同一方向時，我們反倒要小心謹慎，不能遽下判語。事實上，最想現任伊朗總統死亡的人，未必只有以色列特工，萊希在國內的政敵亦多。是次意外本身的疑點不少，萊希當日乘坐的，是有數十年歷史的美製直升機。

事發後，伊朗官方也出現十分奇怪的發文，說在濃霧中乘坐飛機十分不安全，字裏行間，對萊希之死非但不表同情，甚至隱隱然含有嘲諷意味。當日，究竟是誰安排萊希乘坐如此老舊的直升機？為甚麼堅持要在濃霧中飛行？萊希死了，在伊國政壇，誰是最大的得益者？這些問題，都值得人們去追問和探究。

當然，也有可能這一切都是想多了，是次空難其實跟摩薩德與萊希的政敵都無關，只是意外而已。