筆下風雲：戰事擴大誰個得益

中東局勢本來已因為以巴戰爭而風起雲湧，伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等9人突然墮機罹難，更令中東局勢複雜兇險。美國情報部門第一時間跳出來表明，未有證據證明是次事故為謀殺，惟美國向來以假亂真，是非混淆，今次是否純屬意外令人懷疑。若從誰個得益最大來推敲，以色列內塔尼亞胡絕對是頭號嫌疑人。

眾所周知，今年4月1日，伊朗駐敍利亞大使館遭以色列軍隊導彈攻擊，等同襲擊伊朗領土，其後伊朗攻擊以色列領土作出報復。只是伊朗不想戰事擴大，報復點到即止，並無對以色列造成實質影響。惟近日以色列國內反內塔尼亞胡的示威此起彼伏，戰時內閣成員威脅倒閣，內氏大有機會被推翻。如果有人欲藉擴大以巴戰事而轉移焦點，鞏固個人權力，逃過下台厄運，絕非不可能的事。

實際上，以色列忽然襲擊伊朗駐外使館，已被指別有用心，意在讓以巴戰爭進一步擴大。一旦伊朗向以色列宣戰，內氏的戰時內閣不僅不用解散，美國亦不得不全面支持以色列，捲入中東戰爭。只是伊朗不中此計，全力克制，戰事才避免進一步惡化。既然襲擊使館不能迫使伊朗開戰，那麼，暗殺總統又能否如願呢？

直到目前為止，伊朗仍然非常冷靜，但傳出要求美國協助調查是次空難的消息，白宮其後亦證實，卻表示「後勤因素」而無法提供協助，益發令事件更添可疑。

須知美國向以世界警察自居，過去北溪天然氣管道被炸，老美查也不用查，一口咬定是俄羅斯所為。今次難得死敵伊朗開口相求，美國可以從中討價還價擢取利益，獲得更多伊朗機密，惟美國竟然拒絕。老美是否心知肚明，背後黑手為「老爸」以色列摩薩德，實在耐人尋味。