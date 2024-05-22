龍吟虎嘯：絕配夫婦嗨起來

尹錫悅可說是南韓歷史上「絕對親美」的總統，他還有一個「絕配」、第一夫人金建希。韓媒報道，去年「三一獨立運動」周年紀念日上，金建希一襲白色套裝走在遊行隊伍前列，和總統尹錫悅及一眾官員全黑色裝扮對比鮮明，十分搶眼，相配甚絕。尹錫悅出訪美國時，金建希「兩天內換了八套衣服」，「熱情地拉着拜登的手臂單獨合照」，相配甚絕，比尹錫悅小12歲，但看上去遠不止此的金建希更像一個艷光四射的明星。

然而，如果僅此，那還不夠使人「驚艷」！據說金建希還有很高的學歷、才華，獲得財富的能力、奮鬥精神。她說，我天生就很要強，但性格也隨和，我被形容為工作狂；據稱金建希年輕時很愛學習，「一路到博士」，後又「進入首爾國立大學商學院攻讀（EMBA）碩士學位」；她還很能炒股，20多年前已身家豐厚，2007年成立了自己的策略發展公司，承辦過「卡地亞收藏展」、「馬克‧羅斯科展覽」等大型藝術活動。她的藝術品味甚高，這從她的妝容上可見，她很會宣傳自己，2021年成立了「粉絲後援會」，有20萬會員粉絲，有專門負責搞宣發和P圖的，「潛心研究金建希的日常穿搭」，與官媒合作造勢。

她還很旺夫，2012年尹錫悅迎娶金建希時存款只有2,000萬韓圜（約13、14萬港元），尹錫悅當上總統申報財產已高達77億韓圜，其中68億韓圜在金建希名下。「木秀於林風必摧之」，金建希太完美、太高調了，她開始陷入「履歷造假、論文抄襲風波」，開始有人投訴她受賄、開始有人質疑她有政治野心，這些風波使她在公眾場合「消失」。

有民意調查顯示，金建希的問題大大影響了尹錫悅的民望，金建希在尹錫悅當選總統時說，她會一心做好「妻子的角色」，其中有百分之六十點六的受訪者認為，金建希應該專注於當賢內助。然而，元首的光環和第一夫人的風頭，會讓他們不由自主嗨起來。