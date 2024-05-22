坦言集：中俄應合作

中俄合作，不少人反對，理由是俄羅斯帝國時期，侵佔了清朝中國的不少土地。這樣的理由乍看有理，實則無理。

清朝中國的土地，在邊疆本不是中原政權傳統的領土，一是征戰所得；二是歸附而來。若以歷史上中國政權曾經統治便作為中國固有的領土，要求恢復，可這個歷史因素應怎樣決定？如猶太復國主義者說二、三千年前猶太人曾建國，今天巴勒斯坦便應全歸以色列？明朝中國失去西部不少土地，難道這又證明這些土地不應歸中國，要歸還當地「原來」的游牧民族？但這個「原來」又是甚麼時候的原來？

中國邊疆長期有民族遷徙，在遷徙中形成新的民族，也與中原的漢族雜居通婚，此所以演變成大熔爐式的中華民族。國界的產生主要是歐美帝國主義擴張侵佔土地才出現。民族國家（Nation State）是這個時期的概念，主要是鼓吹民族自主來瓦解多民族多宗教的封建帝國。但如鄂圖曼帝國被民族主義分裂之後，英法等帝國主義卻不容許中東各民族獨立，要求讓它們來託管，讓它們按其利益、政治目的而劃分中東各國的疆界，由此種下中東百年來的宗教與民族動亂。同樣的民族自治原因不可適用於歐美帝國主義國家之內，所以蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭不能脫離英倫獨立。美國各州也不容與華盛頓分裂自決，更不用說美洲的原居民部族，失去土地與主權，淪為二等民族。

中共建國全面廢除不平等條約，並且陸續與鄰近各國談判邊界。劃分依據的理由並不單純是歷史因素，還有其他，特別是政治考慮。此中一如國際上其他國家相類的談判，沒有簡單通用的公式，主要是由談判來達成妥協。中國不能以弱勢放棄領土，也不能以強勢欺壓，不能採封建帝國方式，更不應倣效歐美帝國主義的侵凌霸道。邊疆不應是敵對分界，陳兵互峙，而應是共同開發，共用成果。

在敵對之時，中國堅持原則，不避衝突，但目的是要轉變敵對，促成和談友好發展。所以中越衝突，中國不強佔越南一寸土地。兩國衝突後，今天還可合作發展，這才是後帝國主義時期的疆界政策，與睦鄰戰略。

中俄因此為何不能在友好條件下於邊疆地區，乃至兩國整體進行雙贏協作，打破帝國主義的圍堵攻擊？中俄協作除了保障亞洲樂土一片，更可給全球示範。