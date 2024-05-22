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車斗工作暈倒 男子3日後不治

執法人員當日在場調查。 執法人員當日在場調查。
執法人員當日在場調查。
【本報訊】一名姓葉（55歲）男子，於上周五（17日）在落馬洲嘉龍路65號一輛中型貨車車斗工作期間，懷疑不適暈倒，同事見狀慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，發現事主昏迷，遂即場替其急救並由救護車急送北區醫院搶救，惟留醫至本周一（20日）下午1時20分被證實不治。
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