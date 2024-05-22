車斗工作暈倒 男子3日後不治

【本報訊】一名姓葉（55歲）男子，於上周五（17日）在落馬洲嘉龍路65號一輛中型貨車車斗工作期間，懷疑不適暈倒，同事見狀慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，發現事主昏迷，遂即場替其急救並由救護車急送北區醫院搶救，惟留醫至本周一（20日）下午1時20分被證實不治。