收賄助開戶 前銀行職員中介判監

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名前銀行職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。兩人於今年4月在東區裁判法院承認代理人索取利益等罪，昨被主任裁判官徐綺薇分別判處監禁6星期及3星期。徐官指考慮兩人認罪、有悔意及各項求情因素後，最終判以上述刑期。

索款1.3萬加快流程 首被告羅子軒，30歲，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（建行（亞洲））前銷售主任，承認4項罪名，即一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及一項串謀代理人接受利益，判囚6星期。次被告胡艺，39歲，港辰國際商務諮詢（深圳）有限公司（港辰）唯一董事，則承認一項串謀代理人接受利益罪名，判囚3星期。

案發時羅子軒是建行（亞洲）中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。港辰是一間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。

案情透露，羅子軒於2023年4月底至5月中，向一名客戶索取賄款5,000元，及從另外兩名客戶收取賄款共5,000元，以協助3人加快開戶流程。羅子軒又於上述期間向胡艺索取賄款共3,000元，為對方轉介的3名客戶加快開戶流程，其後從胡艺收取了賄款共2,000元。案件編號：ESCC 692/2024