撞飛3途人 8旬的哥危駕囚1年

【本報訊】北角去年3月發生「炮彈飛的」嚴重車禍，一輛的士懷疑在炮台山道落斜時失事，高速衝落英皇道「打保齡」般猛撞途人。連同的士男乘客，事故一共造成4人受傷。涉事的86歲的士司機，昨於區院承認一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪。法官斥他駕駛方式十分鹵莾及極不負責任，判被告入獄12個月，停牌兩年，及須自費修習和完成駕駛改進課程。

現年86歲被告倪蔡儂，1970年取得駕駛執照，過往沒有任何刑事及交通定罪紀錄，只有兩項定額罰款的紀錄。控罪指被告於2023年3月5日在北角炮台山道（北行）與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛的士，引致Singh Tanya（成譚雅）以及朱雙麗身體受嚴重傷害。辯方大狀指，被告表示有可能是因為看錯交通燈號，或者誤將加油腳踏當成制動器才衝紅燈。

傷者頸椎骨折 生活難自理 同意案情指，當日中午時分，被告駕駛的士接載一名乘客，期間沿炮台山道落斜。當駛近至英皇道交界時，當時行人交通燈號為綠色，很多行人橫過馬路，的士沒有減速或停下，而是加速駛前，3名行人被撞倒。的士再撞向一支交通燈始停下。事件中，的士乘客腳部觸痛，同日出院。3名被撞倒的途人中，一人傷勢輕微；一人頭部重創，一度留醫深切治療部；另一人頸椎骨折，頭部嚴重受傷，出院後日常生活需依賴他人。

法官昨判刑指，被告當時應有足夠時間及無阻的視線觀察行人過路處的燈號。被告卻衝紅燈，完全罔顧路面情況及其他道路使用者的安全，認為被告行為十分鹵莾及極不負責任，罪責屬中度級別，考慮到所有因素，包括被告年紀不輕，終判處以上述刑期。案件編號：DCCC 878/2023